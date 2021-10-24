«Семь человек из 10 на кислороде». Воробьев рассказал о ситуации в ковидных стационарах Подмосковья

В Подмосковье все больше людей поступают в ковидные стационары. На фоне новой волны заболеваемости в регионе еще несколько учреждений перевели на работу с коронавирусными пациентами. Об в программе «Вести» в эфире «России 1» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что в Московской области занято уже 10 тысяч ковидных коек.

«Мы несколько лечебных учреждений перевели под ковид, в частности, родильные дома и другие клиники. Семь человек из 10 лежит на кислороде. Мы видим, что 80-85% людей — это 50+, и они не вакцинированы», — сообщил Воробьев.

Очередная партия сжиженного кислорода от Минобороны поступила в больницы.

У большинства заболевших сейчас новые штаммы коронавируса. От момента заражения до 50% поражения легких проходит не более двух суток, отметил автор сюжета.

Ранее в Минобороны сообщили о планах строительства нового больничного комплекса с поликлиникой в Московской области. Многопрофильный стационар на 160 коек будет построен в городском округе Истра.