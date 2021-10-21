Минобороны анонсировало строительство большого больничного комплекса в Подмосковье

Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Министерства обороны России построят в Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой. Там будут оказывать медпомощь жителям региона, в том числе и по лечению ковида. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

«В рамках выполнения поручения президента России в городском округе Истра будет построен многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

В больничном комплексе будут терапевтическое, травматологическое, кардиологическое, травматологическое отделения, а также реанимация, гинекология, пульмонология. Также медицинскую помощь смогут получить люди, заразившиеся коронавирусом.

Ранее с просьбой о строительстве медицинского учреждения Минобороны к президенту РФ Владимиру Путину обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В министерстве рассказали, что в стационаре должны появится поликлиники, отделения медицинской реабилитации и эндоскопии, операционные и диагностические блоки с рентгенодиагностикой.

Общая площадь застройки составит более 17,5 тысячи квадратных метров. Новое медицинское учреждение должно быть построено уже в мае 2022 года.