Сельскому хозяйству Подмосковья в 2021 году достанется около 7 млрд рублей

Сергей Керселян уточнил, что в 2021 году расходы по госпрограмме «Сельское хозяйство Подмосковья» составят 6,9 млрд рублей. По сравнению с предыдущими годами финансирование изменится незначительно.

Господдержка сельхозпроизводителей останется на прежнем уровне. Среди основных направлений финансирования — субсидии на приобретение техники и оборудования (около 100 млн рублей), улучшение жилищных условий в сельской местности и благоустройство территории (порядка 50 млн). На частичную компенсацию транспортных расходов предпринимателям, которые занимаются доставкой продуктов в сельскую местность, предусмотрено порядка 21 млн рублей.

«В целом финансирование отрасли стабильно, мы понимаем, насколько важно нашему региону сохранить позиции по производству овощей и зерна, молочной продукции и других, традиционных для нас, направлений. Также будут предусмотрены средства на развитие сельских территорий, чтобы люди жили в комфортных условиях и оставались работать в отрасли», — отметил Сергей Керселян.

В Мособлдуме идет подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов к публичным слушаниям. С проектом закона можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.