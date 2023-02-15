Подмосковье 15 февраля 2023, 18:08 Сельская школа из Клина заняла второе место на всероссийском экологическом конкурсе

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Малеевская школа из Клина заняла второе место во всероссийском конкурсе «Человек на Земле». Она победила в номинации «Экологические проблемы родного края».

В конкурсе участвовали авторы из 45 регионов России. Проект школы «Наш лес в наших руках» представила ученица девятого класса Ирина Рябова. Она вступила в школьное лесничество и уже несколько лет занимается посадкой деревьев.

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«Когда я проезжаю мимо определенных участков, мне приятно смотреть и понимать, что тут я сажала елки и сосны. Мы во всех областных акциях участвуем, и плюс сами два раза в год выходим на посадку», — рассказала она.

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Куратор проекта — учитель биологии с 40-летним стажем Юрий Макаров. Большую часть своей педагогической деятельности он посвятил теме экологии.

«Конкурс существует на протяжении 20 лет. Мы несколько раз участвовали. Представляли разные проекты, например, о сохранении водных ресурсов. Такого результата добились впервые. Участвуем в заключительной конференции, которая проходит под патронажем химического факультета МГУ», — поделился учитель.

Школьное лесничество «Росток» работает с 2017 года. Посадкой деревьев ученики занялись еще раньше, в 2014. За это время они высадили почти деять гектаров леса.

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