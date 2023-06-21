Подмосковье 21 июня 2023, 13:56 Секретами приготовления чак-чака поделятся на Сабантуе в Дубне 24 июня

Читать 360tv в

Татарский народный праздник Сабантуй отметят в Дубне 24 июня. Жители и гости Подмосковья продегустируют национальные блюда и станут участниками насыщенной развлекательной программы.

Республика Татарстан представит в Дубне инновационные технологии чайной церемонии. Ожидается, что в этот день в Подмосковье установят рекорд по массовому чаепитию: участников Сабантуя угостят чаем из трех самоваров по 200, 300 и 700 литров.

Реклама

Кроме того, гостям презентуют огромный десерт — традиционную медовую сладость чак-чак. Лакомство привезут из Казани накануне праздника.

«Каждый гость сможет продегустировать вкусное хрустящее угощение, пропитанное медом, и узнать осекретах приготовления чак-чака, без которого не обходится ни один татарский праздник», — отметил владелец чайной компании «ЧайЧак Stories» Нияз Сабиров.

Инновационная разработка чаепития состоит в том, что каждый гость сможет выбрать напиток по душе и заварить его в специальных стаканчиках, на дне которых под мембраной находятся крупнолистовой черный чай, травы или ягоды.

Особенностью праздника станет то, что гости смогут узнать свое происхождение и этническую принадлежность. Для этого им предложат сдать ДНК-тест Genotek, который поможет узнать, какие народы оставили след в геноме человека. В исследование включено 548 народов мира.

«ДНК передается от родителей детям, но каждому достается уникальный набор генетических предрасположенностей, в том числе и к различным заболеваниям. ДНК-тест может определить индивидуальный риск развития 180 заболеваний», — пояснили организаторы фестиваля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, как узнать онлайн все о летних событиях региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».