Жители Подмосковья смогут сдать елки в специальные пункты
В сообщении ведомства сказано, что адреса пунктов можно узнать также на сайтах Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, в каждом подмосковном городе круглосуточно и без выходных будут работать не менее двух пунктов прием.
«Каждый пункт приема обозначен ярким красным брендингом акции, так что жители без проблем заметят их в своих городах. Что касается, площадок „Мегабак“, то они будут принимать елки по своему постоянному графику работы — с 9 до 18, кроме понедельника», — сказал Велиховский.
Акция нацелена на увеличение объема вторичной переработки и правильной утилизации елей. Кроме того, она разгрузит придворовые контейнеры.
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