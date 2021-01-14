Жители Подмосковья смогут сдать елки в специальные пункты

Жителям Московской области предложили сдать новогодние ели на специальные пункты приема в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь». Список адресов опубликован на сайте проекта «Мегабак», они есть на страницах муниципалитетов и на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В сообщении ведомства сказано, что адреса пунктов можно узнать также на сайтах Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона и Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, в каждом подмосковном городе круглосуточно и без выходных будут работать не менее двух пунктов прием.

«Каждый пункт приема обозначен ярким красным брендингом акции, так что жители без проблем заметят их в своих городах. Что касается, площадок „Мегабак“, то они будут принимать елки по своему постоянному графику работы — с 9 до 18, кроме понедельника», — сказал Велиховский.

Акция нацелена на увеличение объема вторичной переработки и правильной утилизации елей. Кроме того, она разгрузит придворовые контейнеры.

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