Щелковскому перинатальному центру исполнилось 5 лет

Щелковский перинатальный центр отметил свое пятилетие. Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк вместе с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым поздравили коллектив центра с праздником.

«Щелковский перинатальный центр — это учреждение родовспоможения третьего, самого высокого уровня оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. В прошлом году здесь родилось более 6,8 тысячи детей, а всего с момента открытия — почти 26 тысяч малышей. Вас выбирают жительницы не только Подмосковья, но и других регионов России. И, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вам удалось стать лидерами по рождаемости в регионе. Это целиком и полностью заслуга коллектива», — сказал Алексей Сапанюк.

Министр вручил награды сотрудникам центра — благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также почетные грамоты Минздрава Московской области и поблагодарил коллектив за плодотворную работу.

Щелковский перинатальный центр — один из пяти областных центров материнства и детства, построенных по президентской программе в Подмосковье. Он курирует 14 городских округов с общей численностью обслуживаемого населения почти два миллиона человек.

Центр специализируется на оказании медицинской помощи беременным женщинам с эндокринными заболеваниями. Здесь работает отделение неонатальной хирургии, что позволяет оперировать хирургическую патологию у новорожденных, включая врожденные пороки развития, без перевода новорожденных в другие стационары. Всего в центре было проведено более 200 подобных операций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал программу модернизации стационаров в Подмосковье.