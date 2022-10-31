Сброшенные лосем рога нашли в лесу в Ногинске | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 10:05 Сброшенные лосем рога нашли в лесу в Ногинске

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Лесничие из Ногинска обнаружили в лесу рога, которые, предположительно, принадлежали трехлетнему лосю. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

На небольших вилкообразных рогах было два отростка с противоположных сторон. Как рассказал старший лесничий Василий Богатырев, количество таких отростков может указывать не только на возраст животного, но и на особенности его питания и здоровья.

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«Следует помнить, что в первый год жизни на его голове появляются только бугорки, во второй — вертикально направленные вверх короткие рога без отростков и лишь на третий год начинают появляться ответвления», — отметил он.

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Сброшенные рога — это признак окончания гона — брачных игр животных. После него самцам больше не нужно драться с конкурентами для привлечения самок, поэтому они избавляются от лишней тяжести на голове.