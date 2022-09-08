Сброс строительного мусора пресекли в Красногорске | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 10:51 Поделиться Telegram

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Viber Сброс строительного мусора пресекли в Красногорске

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Рейд по самосвалам, вывозящим отходы, провели в Красногорске. У одного водителя не нашлось документов на перевозку строительного мусора — крупногабаритный хлам он собирался выбросить незаконно.

В городском округе Красногорск провели совместный рейд Главного управления содержания территорий, Главного управления региональной безопасности и Минэкологии Подмосковья. Проверяли большегрузы, которые перевозили отходы строительства, сноса и грунтов. В результате было проверено пять автомобилей и у одного из водителей не оказалось документов на перевозку мусора. Он вывозил крупногабаритный хлам объемом восемь кубических метров. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности и штрафован.

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По словам министра Светланы Аиповой, с мая 2022 года на территории Подмосковья было проведено 53 подобных рейда. Проверено 511 единиц большегрузов, составлено 115 протоколов на незаконных перевозчиков и организаторов свалок, задержано и отправлено на штрафстоянки 97 автомобилей. Предотвращен сброс более одной тысячи кубометров строительных отходов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал строго наказывать за нарушения, касающиеся незаконных сбросов мусора.

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