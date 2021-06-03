Бесплатные военные сборы школьников начнутся в подмосковном «Авангарде» 6 июня

Центр патриотического воспитания «Авангард» откроет 6 июня бесплатные военные сборы для старшеклассников из Москвы и Подмосковья. Он находится в Одинцове.

Ребят ждут бесплатные 10-дневные военные сборы. Для этого откроют летний лагерь «Курс молодого бойца».

Пройти обучение смогут и юноши, и девушки. Это школьники, окончившие 9-е и 10-е классы.

В Минобороны сообщили, что курс включает в себя строевую, медицинскую и физическую подготовку. Ребята отрабатывают навыки стрельбы в мультимедийном и пневматическом тирах.

Кроме того, их научат управлять беспилотными летательными аппаратами и спецмашинами. Ребята пройдут тренировку на симуляторе прыжка с парашютом и не только.

Помимо прочего, они пообщаются с известными личностями, среди которых, например, олимпийские чемпионы.

А весной 2021-го с учениками центра встретились губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу.