Парашют, скалодром, интерактивный тир. Десятки тысяч школьников Подмосковья пройдут обучение в «Авангарде» за год

Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в Одинцове принял третью смену учеников. Комплекс, где они познают ратное дело, начал работать на полную мощность после всех ограничительных мер, вызванных пандемией. За год сюда приедут 15-20 тысяч школьников из Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

С ребятами встретились губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу.

Это уникальный проект, не имеющий аналогов, и первый во всей России центр военно-патриотического воспитания молодежи. На сборах, которые длятся пять дней, учащихся знакомят с основами ратного дела. Режим расписан поминутно.

Проект реализован для мальчишек и девчонок, которые хотят быть успешными, сильными. Они интересуются и историческими, и культурными достижениями страны. Здесь можно отработать свои навыки, познакомиться Андрей Воробьев.

В «Авангарде» уже состоялись первые заезды ребят, а это сотни старшеклассников. Для обучения создали все условия, включая тренажеры для вождения тяжелой техники, симуляторы прыжка с парашютом, спортивный комплекс, скалодром, интерактивный тир и многое другое.

Источник фото: телеканал «360»

«В перспективе и лошади, и велосипеды, и лыжня, и стрельбище — все это будет с Минобороны согласовано», — отметил Воробьев.

Для проживания курсантов предусмотрели двухэтажные корпуса. Каждый из них может вместить 600 человек. Всю инфраструктуру построили на территории парка «Патриот» в Одинцове.

Мы сможем от Подмосковья порядка 15-20 тысяч ребят пригласить сюда в этом году Андрей Воробьев.

Учиться будут ребята от 15 до 17 лет из столицы и Подмосковья. В перспективе военно-патриотические лагеря по типу «Авангарда» появятся и в других уголках страны.

«Нам бы, конечно, хотелось, чтобы подобные центры появились во всех городах, где есть хотя бы одна школа. В планах этого года — дополнительное строительство еще 37 центров, создание в 37 субъектах», — подчеркнул Шойгу.

Источник фото: телеканал «360»

В «Авангарде» ребят учат управлять техникой, конструировать и программировать роботов, моделировать условия боя с помощью VR-технологий и не только.

Это самый крупный центр, который построили Москва и Подмосковье, а сделали его по самым современным технологиям. Создавая центр, мы отошли от бесконечных споров о том, нужна ли военная подготовка в школе. Ребята приезжают добровольно, по конкурсу Сергей Шойгу.

Строительство же центра началось с осени прошлого года. Идею его создания поддержал президент. Первый камень в основании заложили осенью 2019-го.