Подмосковье 15 марта 2024, 19:07 Дмитрий Волошин проголосовал на выборах президента на избирательном участке № 3206 в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки, как и во всей стране, стартовали выборы президента России. В первый день голосования на президентских выборах глава Химок Дмитрий Волошин проголосовал на избирательном участке № 3206 в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

На этом же участке отдали свои голоса депутат Госдумы Ирина Роднина и почетный житель Химок и Московской области Николай Доморацкий.

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«Прийти и сделать свой выбор, проявить гражданскую позицию очень важно. Мы голосуем за будущее нашей страны. С первого дня в Химках наблюдается высокая явка. На участки приходят семьи с детьми, даже целые трудовые коллективы. Очень рад встретить многих наших друзей, соратников, которым не безразлично будущее страны», — сказал Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Курсанты и кадеты Академии гражданской защиты МЧС России также традиционно приняли участие в голосовании на этом участке, многие из них впервые воспользовались своим правом голоса.

«Выборы — это наше конституционное право. Патриотизм — он в этом и проявляется. Каждый имеет право и каждый должен это право использовать, чтобы высказать свое мнение о будущем страны», — отметила Ирина Роднина.

С 15 по 17 марта каждый российский гражданин старше 18 лет имеет возможность проголосовать на президентских выборах как на избирательных участках, так и онлайн. Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо было подать заявление на портале госуслуг до 11 марта.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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