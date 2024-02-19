Подмосковье 19 февраля 2024, 19:56 Сборная Подмосковья заняла третье место по итогам Спартакиады сильнейших Фото: Оргкомитет Спартакиады сильнейших

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​Подмосковная сборная заняла третье место по итогам Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших. Спортсмены завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях принимали участие 165 спортсменов из Подмосковья. Состязания проходили в 14 видах спорта.

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Биатлонистка Анастасия Гореева принесла четыре медали своей сборной. Она заняла второе место в смешанной эстафете и завоевала три бронзовые медали в спринтерской гонке на семь с половиной километров, в гонке преследования на десять километров и в масс-старте на 12,5 километров.

​Три награды выиграл чемпион и призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Руслан Захаров. Он взял серебро по итогам двух забегов на пять и десять тысяч метров, а также завоевал золото в мужском командном старте.

В соревнованиях по шорт-треку золотую и серебряную медали завоевала Фаиля Аймалетдинова.

Подмосковный конькобежец, серебряный призер Олимпиады в Пекине Даниил Алдошкин выиграл две золотые медали в командном забеге и в масс-старте.

Всего подмосковные спортсмены завоевали 34 награды.

Напомним, в Спартакиаде приняли участие более 2500 спортсменов из 33 регионов России, а соревнования проходили с 9 по 18 февраля на территории пяти регионов страны — Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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