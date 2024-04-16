16 апреля 2024, 09:36
Сборная Подмосковья заняла третье место на первенстве России по баскетболу
Бронзовые медали первенства России по баскетболу среди юниорок до 18 лет завоевали спортсменки из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В полуфинале команда Подмосковья со счетом 54:67 уступила сборной Москвы, которая в итоге и стала победителем турнира. В игре за бронзовые медали девушки собрались и одолели вторую команду из Москвы, пробив себе место на пьедестал почета.
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Ключевыми стали шесть последних минут первой половины. На этом отрезке подмосковные юниорки совершили рывок и к середине встречи ушли вперед на 13 очков. В середине третьей четверти «Москва-2» предприняла попытку догнать соперниц и дистанция между командами сократилась до трех очков.
В начале заключительного периода Подмосковье за две минуты набрало 10 очков подряд. Восемь из них на свой счет записала Диана Нголле, еще два точных штрафных броска оформила Александра Медведкова.
Первенство России по баскетболу имени Гомельского завершилось 15 апреля в Санкт-Петербурге. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Объект доступен для жителей с 1 апреля.
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