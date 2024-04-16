Подмосковье 16 апреля 2024, 09:36 Сборная Подмосковья заняла третье место на первенстве России по баскетболу Сообщество в «VK» «Первенство России по баскетболу»

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Бронзовые медали первенства России по баскетболу среди юниорок до 18 лет завоевали спортсменки из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

​В полуфинале команда Подмосковья со счетом 54:67 уступила сборной Москвы, которая в итоге и стала победителем турнира. ​В игре за бронзовые медали девушки собрались и одолели вторую команду из Москвы, пробив себе место на пьедестал почета.

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​Ключевыми стали шесть последних минут первой половины. На этом отрезке подмосковные юниорки совершили рывок и к середине встречи ушли вперед на 13 очков. В середине третьей четверти «Москва-2» предприняла попытку догнать соперниц и дистанция между командами сократилась до трех очков.

​В начале заключительного периода Подмосковье за две минуты набрало 10 очков подряд. Восемь из них на свой счет записала Диана Нголле, еще два точных штрафных броска оформила Александра Медведкова.

​Первенство России по баскетболу имени Гомельского завершилось 15 апреля в Санкт-Петербурге. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Объект доступен для жителей с 1 апреля.

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