Подмосковье 12 мая 2023, 23:28 Сборная Подмосковья заняла первое место в медальном зачете на чемпионате ЦФО по грэпплингу Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Команда из Московской области возглавила общекомандный зачет по итогам чемпионата Центрального федерального округа (ЦФО) по спортивной борьбе грэпплинг, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Турнир проходил в спортивном центре «Гринн» в Орле.

Соревнования проходили по дисциплинам «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Представители Подмосковья завоевали 11 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медали. По этому показателю Московская область опередила сборные Рязанской и Белгородской областей.

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Всего за сборную Московской области выступали 28 спортсменов из Лыткарина, Наро-Фоминска, Коломны, Подольска, Красногорска, Мытищ, Орехово-Зуева, Раменского, Воскресенска, Протвина, Домодедова и Электростали. Обладатели золотых и серебряных наград выступят на первенстве России, которое состоится в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре в регионе.

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