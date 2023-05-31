Подмосковье 31 мая 2023, 11:49 Сборная Подмосковья заняла первое место на международной спартакиаде ветеранов спорта в Минске Фото: Вячеслав Иванов

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Три золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали завоевала команда ветеранов спорта из Подмосковья на международной спартакиаде в Белоруссии. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В шашках среди женщин победу одержала чемпионка СССР и России, чемпионка мира, международный гроссмейстер Татьяна Тетерина. В шахматах лучшей стала многократная чемпионка мира среди ветеранов Татьяна Богумил из Реутова. В женском настольном теннисе не было равных чемпионке Европы и СССР Инне Тихомировой из Дубны.

Серебро завоевали заслуженный тренер РСФСР Владимир Стольников из города Протвино, Ирина Пигарева из Электростали (женский дартс) и Александр Демакин (бильярд). В шаге от победы в шахматном турнире остановился международный гроссмейстер Аркадий Вуль из Мытищ.

Бронзу для команды добыли двукратный чемпион и рекордсмен Европы Александр Кузовников из Коломны и мастер спорта СССР по лыжным гонкам Лариса Василенко из Дмитрова.

Десятая международная спартакиада ветеранов спорта собрала больше 100 участников из Москвы, Подмосковья, Белоруссии и Литвы. Многие из них когда-то входили в состав сборной СССР, боролись за мировые и европейские титулы, покоряли олимпийские вершины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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