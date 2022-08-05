Сбитого машиной маленького лосенка спасли в Подмосковье

5 августа в Минэкологии Подмосковья рассказали о том, что в Пушкинском округе произошло ДТП с участием дикого животного. На место сразу же выехали специалисты госохотнадзора. Оказалось, что водитель совершил наезд на маленького лосенка.

«Как выяснилось, неизвестный автолюбитель совершил наезд на лосенка. На место спешно прибыли полицейские, представители охотпользователя и работники ветеринарной службы. Установлено, что животное получило черепно-мозговую травму, лосенку оказали необходимую помощь», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

С места происшествия лосенка доставили на базу Пушкинского отделения Московского общества охотников и рыболовов, потому что оставлять его одного на летней жаре было нельзя. Когда температура станет пониже, ближе к ночи, его доставят в Благотворительный фонд защиты животных «БИМ» для проведения полноценного обследования. Там животному назначат последующее лечение и мероприятия по реабилитации. Сейчас полицейские ищут автомобиль, который сбил маленького лосенка.

Ранее сообщалось, что инспекторы госохотнадзора Минэкологии приняли участие в спасении лосенка, который попал в западню на острове Заячий Учинского водохранилища. Вызволить животное помогли работники АО «Мосводоканал».