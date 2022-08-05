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    05 августа 2022, 18:25

    Сбитого машиной маленького лосенка спасли в Подмосковье

    Ирэна Вороник

    5 августа в Минэкологии Подмосковья рассказали о том, что в Пушкинском округе произошло ДТП с участием дикого животного. На место сразу же выехали специалисты госохотнадзора. Оказалось, что водитель совершил наезд на маленького лосенка.

    Сбитого машиной маленького лосенка спасли в Подмосковье

    «Как выяснилось, неизвестный автолюбитель совершил наезд на лосенка. На место спешно прибыли полицейские, представители охотпользователя и работники ветеринарной службы. Установлено, что животное получило черепно-мозговую травму, лосенку оказали необходимую помощь», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    С места происшествия лосенка доставили на базу Пушкинского отделения Московского общества охотников и рыболовов, потому что оставлять его одного на летней жаре было нельзя. Когда температура станет пониже, ближе к ночи, его доставят в Благотворительный фонд защиты животных «БИМ» для проведения полноценного обследования. Там животному назначат последующее лечение и мероприятия по реабилитации. Сейчас полицейские ищут автомобиль, который сбил маленького лосенка.

    Ранее сообщалось, что инспекторы госохотнадзора Минэкологии приняли участие в спасении лосенка, который попал в западню на острове Заячий Учинского водохранилища. Вызволить животное помогли работники АО «Мосводоканал».