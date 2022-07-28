Лосенка спасли из ямы между корней дерева в Подмосковье

В Подмосковье спасли маленького лосенка, который оказался в западне на острове Заячий в Учинском водохранилище. Он попал ногой в грязевую яму между корнями поваленной ветром березы. Крики малыша услышали сотрудники АО «Мосводоканал», которые занимались ремонтом водозабора. Они сразу же вызвали на место спасателей.

«Лосенок возрастом около 3 месяцев угодил ногой в грязевую яму между корнями поваленной ветром березы, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Неподалеку находилась обеспокоенная мать. Необходимо было срочно вызволять животное: были подозрения, что лосенок сломал ногу или может сломать, пытаясь выбраться самостоятельно».

Участники спасательной операции быстро вызволили лосенка из плена. Они подпилили корни дерева, помогли животному выбраться. Сначала ветеринары боялись, что у него может быть перелом — но потом стало понятно, что опасения были напрасными. Сотрудники Министерства экологии несколько часов смотрели за детенышем, чтобы проверить, все ли с ним в порядке и может ли он нормально бегать.

Как рассказал Тихон Фирсов, вся эта ситуация могла стать опасной даже для людей. Дело в том, что они пытались помочь детенышу, а его мать заметила, что спасатели подошли слишком близко и решила их атаковать. В итоге животное деликатно отогнали.