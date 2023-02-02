Подмосковье 02 февраля 2023, 12:30 Саженцы из семян кремлевской ели вырастили в школьном лесничестве Подмосковья

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Участники школьного лесничества «Друзья леса» посадили семена из шишек кремлевской елки в 2017 году. Этой весной молодые саженцы высадят в лес в рамках экологической акции.

За шесть лет саженцы кремлевской ели выросли на 35 сантиметров. Сейчас они сидят в просторных грядках школьного лесничества.

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«У ребят есть свой небольшой питомник. Там ребята вырастили уже не одно дерево, но самая большая гордость — детки кремлевской елки», — рассказал сотрудница Тропаревского участкового лесничества Светлана Русанова.

Школьники верят, что через много лет одна из выращенных ими молодых елок тоже будет украшать Соборную площадь Кремля.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.