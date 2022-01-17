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    17 января 2022, 14:10

    Санитарная авиация Подмосковья совершила более 600 вылетов в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Вертолеты санитарной авиации Подмосковья совершили 606 вылетов в прошлом году. Это на 94 больше, чем в 2020-м. Такая оперативная помощь экстренно нужна пострадавшим в ДТП и тем, кому требуется срочная транспортировка.

    Санитарная авиация Подмосковья совершила более 600 вылетов в 2021 году | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, с помощью вертолетов пациент быстро попадает в учреждение, где врачи борются за спасение его жизни.

    В прошлом году были эвакуированы более 600 человек, из которых 347 пациентов — дети

    Светлана Стригункова.

    Такие вертолеты доставляют пострадавших преимущественно в медицинские центры Красногорска, Химок, Люберец, Ногинска и Подольска.

    Для транспортировки используют воздушные суда, полностью оснащенные необходимой техникой.