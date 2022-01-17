Санитарная авиация Подмосковья совершила более 600 вылетов в 2021 году

Вертолеты санитарной авиации Подмосковья совершили 606 вылетов в прошлом году. Это на 94 больше, чем в 2020-м. Такая оперативная помощь экстренно нужна пострадавшим в ДТП и тем, кому требуется срочная транспортировка.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, с помощью вертолетов пациент быстро попадает в учреждение, где врачи борются за спасение его жизни.

В прошлом году были эвакуированы более 600 человек, из которых 347 пациентов — дети Светлана Стригункова.

Такие вертолеты доставляют пострадавших преимущественно в медицинские центры Красногорска, Химок, Люберец, Ногинска и Подольска.

Для транспортировки используют воздушные суда, полностью оснащенные необходимой техникой.