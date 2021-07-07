Подмосковная санавиация спасает сотни жизней. Приземление в экстремальной ситуации не помеха

Спасением пострадавших в Подмосковье занимаются не только экстренные бригады, но и санитарная авиация. С помощью вертолетов они быстро попадают, например, и в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, где врачи борются за их жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что соглашение с госпиталем при Минобороны заключили в 2016 году. По его словам, учреждение уникально тем, что его врачи оказывают высокотехнологичную помощь преимущественно пострадавшим в авариях.

Вертолет должен доставлять пациента туда, где ему спасут жизнь. За это время в госпиталь уже поступило около тысячи человек — эти жизни спасены. Регулярная клиника не может оказать такой уникальной медицинской помощи, как госпиталь Вишневского Андрей Воробьев.

Он поблагодарил бригады врачей, которые работают в воздухе, и медиков госпиталя.

«Ребята делают посадки в сложных и, можно сказать, зачастую экстремальных ситуациях, хотя они мастера», — подчеркнул глава Подмосковья.

По словам губернатора, среди водителей, попадающих в ДТП, зачастую оказываются мужчины трудоспособного возраста. В регионе стараются сделать так, чтобы на дорогах становилось безопаснее.

Совместно с ГИБДД Подмосковья мы стараемся делать все, чтобы и наша медицинская помощь, и безопасность дорожного движения были на очень высоком уровне Андрей Воробьев.

Аппараты одного из вертолетов корреспонденту «360» показал фельдшер Павел Кузнецов. Он работает в авиамедицине уже 11 лет и считает лучшей моделью вертолета российский «Ансат».

«Во-первых, здесь объемный салон, где мы можем оказывать с коллегой всю помощь, которая требуется пациенту», — отметил фельдшер.

В «Ансат» вмещается большое количество аппаратуры, которая преобразует салон вертолета в реанимационную палату. Всего в Территориальном центре медицины катастроф работают уже 18 бригад экстренной помощи, включая две авиамедицинские.

За 2020 год в госпиталь Вишневского доставили 127 пациентов, из которых 89 госпитализировали на вертолетах. А в этом году приняли 54 человека — санавиация доставила в госпиталь 22 пострадавших.