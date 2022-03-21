Санавиация Подмосковья экстренно помогла 91 пациенту с начала года

Санитарная авиация Подмосковья помогла 91 пациенту с начала года — среди них 53 ребенка. Такая оперативная помощь нужна пострадавшим в ДТП и тем, кому срочно требуется транспортировка.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, для транспортировки используют вертолеты, полностью оснащенные необходимой техникой.

Санитарная авиация позволяет в кратчайшие сроки доставить пациента, который нуждается в экстренной помощи, в больницу Светлана Стригункова.

По ее словам, это особенно важно, если на дорогах пробки, а необходимый медицинский центр находится далеко от места происшествия.

«С начала года вертолеты санавиации Подмосковья выполнили более 90 вылетов», — уточнила Стригункова.

Такие вертолеты доставляют пострадавших преимущественно в медицинские центры Красногорска, Химок, Люберец, Ногинска и Подольска.