Подмосковье 29 ноября 2022, 17:26 Безопасность превыше всего. Андрей Воробьев провел совещание с главами правоохранительных органов Подмосковья Губернатор Воробьев назвал безопасность жителей приоритетом для властей Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Обеспечение безопасности жителей Московской области является приоритетной задачей подмосковных властей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. На встрече с главами правоохранительных органов он подчеркнул, что сейчас этому вопросу уделяют особенное внимание, сообщило РИАМО.

Андрей Воробьев назвал безопасность важнейшим фактором для каждого человека. Власти Московской области понимают это и уделяют повышенное внимание защите людей и тематическим мероприятиям.

Реклама

«Мы продолжаем большую программу „Безопасный регион“ для того, чтобы максимально снизить преступность, обеспечить комфортное пребывание наших жителей в Подмосковье», — подчеркнул губернатор.

Реклама

На территории Московской области к программе подключили более 100 тысяч видеокамер, треть из них — в подъездах домов. В течение 2022 года специалисты установили еще более 20 тысяч камер. Для повышения безопасности часть из них установили в местах массового скопления людей.

В регионе развивают и здравоохранение. Подмосковным поликлиникам передали 15 автомобилей неотложной помощи.