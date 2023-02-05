Подмосковье 05 февраля 2023, 18:54 «Самый классный классный». Молодого учителя из Ивантеевки Анастасию Карпову признали лучшим педагогом Титул «Учитель года» на муниципальном конкурсе в Ивантеевке получила Анастасия Карпова

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В Ивантеевке подвели итоги муниципального конкурса «Учитель года». В номинации «Самый классный классный» победила учитель истории и обществознания гимназии № 6 Анастасия Карпова, рассказали в пресс-службе администрации округа.

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Анастасия стала одним из самых молодых учителей, вышедших в финал конкурса. Сейчас педагог оканчивает магистратуру в Высшей школе экономики.

Путь учителя она выбрала, последовав примеру родных: мать девушки и бабушка — тоже педагоги.

«Для меня важно не заставлять учить предмет, а заинтересовывать им. И тогда дети сами вовлекаются в учебный процесс. Наверное, поэтому я для них „самый классный классный“. Право на ошибку есть у всех, а у учащихся — особенно», — поделилась Анастасия.

Анастасия Карпова родилась в семье учителей. У династии общий стаж преподавания в школах Ивантеевки составляет 88 лет.

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