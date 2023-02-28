Подмосковье 28 февраля 2023, 20:31 Самых активных участников сбора гумпомощи для бойцов СВО из Шатуры наградили в Подмосковье

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В Рошале прошла патриотическая акция «Сила русского духа — в единстве». В ходе мероприятия состоялось награждение жителей, которые активно помогают собирать необходимые вещи для участников СВО.

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Благодарности от главы городского округа вручили 129 волонтерам, предпринимателям и неравнодушным жителям. Награды активистам вручил первый замглавы администрации Шатуры Павел Андреев.

«Сегодня мы выражаем слова благодарности бойцам, которые сейчас защищают нашу страну. Также хочется поблагодарить тех, кто помогал собирать гуманитарную помощь и отправлять ее в зону проведения СВО, чтобы наши защитники ни в чем не нуждались. Мы будем продолжать и дальше поддерживать бойцов и их семьи», — сказал Павел Андреев.

После награждения состоялся концерт, для зрителей выступили творческие коллективы городского округа. Также гостям мероприятия показали фильм «Мы русские — с нами Бог!».

«Благодаря самоотверженности обычных людей, бизнес-сообщества и помощи главы городского округа Шатура Алексея Артюхина мы делаем все для того, чтобы победа приблизилась и наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми», — сказал советник главы городского округа Шатура Степан Любенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил бойцов с Днем Сил специальных операций.

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