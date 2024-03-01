Подмосковье 01 марта 2024, 16:07 Самые популярные троллейбусные маршруты назвали в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Свыше 670 тысяч жителей Химок воспользовались троллейбусами в январе и феврале. В округе назвали три самых популярных маршрута у горожан с начала 2024 года.

Самый популярный у пассажиров маршрут — № 202. Он следует от улицы Дружбы до метро «Планерная». Им воспользовались около 280 тысяч человек. Также у горожан популярны маршруты № 1 и № 203.

Реклама

«С коллегами по депутатскому корпусу, представителями местной администрации и активными жителями регулярно проводим проверки работы троллейбусов. Обязательно отслеживаем соответствие расписанию, а также наполняемость маршрутов», — рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».