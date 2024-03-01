01 марта 2024, 16:07
Самые популярные троллейбусные маршруты назвали в Химках
Свыше 670 тысяч жителей Химок воспользовались троллейбусами в январе и феврале. В округе назвали три самых популярных маршрута у горожан с начала 2024 года.
Самый популярный у пассажиров маршрут — № 202. Он следует от улицы Дружбы до метро «Планерная». Им воспользовались около 280 тысяч человек. Также у горожан популярны маршруты № 1 и № 203.
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«С коллегами по депутатскому корпусу, представителями местной администрации и активными жителями регулярно проводим проверки работы троллейбусов. Обязательно отслеживаем соответствие расписанию, а также наполняемость маршрутов», — рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.
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