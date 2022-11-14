Подмосковье 14 ноября 2022, 13:17 Самые популярные автобусные маршруты осени назвали в Подмосковье Компания «Мострансавто» назвала три самых популярных маршрута осени в Подмосковье

Читать 360tv в

Тройку самых востребованных автобусных маршрутов в сентябре выявила компания «Мострансавто». Больше всего поездок совершили жители Химок, Подлипок и Пушкино.

Самым востребованным оказался маршрут № 344 «Химки (платформа Левобережная) — Москва (метро Ховрино)». Жители и гости Подмосковья проехали по этому пути миллион раз. Следующим по популярности оказался маршрут № 22 «станция Пушкино — Ивантеевка» — здесь почти 900 тысяч поездок. Замыкает топ-3 маршрут № 1 «станция Подлипки — улица Силикатная», по которому в сентябре зафиксировано почти 720 тысяч поездок.

Реклама

Этой осенью больше миллиона раз пассажиры оплачивали проезд в автобусе с помощью социальных карт. 870 тысяч поездок проведено банковскими картами, и еще 700 тысяч — транспортными.

Реклама

Ранее стало известно, что 200 новых автобусов с USB-разъемами и системами климат-контроля заработает на маршрутах Подмосковья до конца года. Всего с 2022 года на дороги области вышло 530 новых единиц транспорта, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.