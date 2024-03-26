26 марта 2024, 12:01
Самые популярные автобусные маршруты назвали в Мытищах
Компания «Мострансавто» назвала самые популярные автобусные рейсы в Мытищах с начала 2024 года. В тройку лидеров вошли маршруты № 1, № 314 и № 26.
Самым востребованным среди жителей округа стал маршрут автобуса № 1, который следует от 6-го микрорайона до микрорайона Челюскинский. Вторым по популярности стал рейс № 314. Он курсирует от станции Мытищи до метро «Медведково» в Москве.
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Замыкает тройку лидеров маршрут № 26, который перевозит людей от станции Мытищи до деревни Чиверево. Там с начала года пассажиры совершили 252 тысяч поездок.
Всего за три месяца 2024 года жители Мытищ совершили более трех миллионов поездок на общественном транспорте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.
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