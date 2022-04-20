Самую популярную с начала года услугу МФЦ назвали в Подмосковье

Подмосковные МФЦ оказали 1,7 миллиона услуг с начала года. Самой популярной стала регистрация права собственности. За ней обратились 314 тысяч человек.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что больше всего посещений пришлось на МФЦ в Одинцове. Там сотрудники оказали более 116 тысяч услуг.

«В числе наиболее востребованных услуг также регистрация по месту пребывания, постановка на миграционный учет, выписка из ЕГРН и услуги в сфере занятости населения», — подчеркнула Каклюгина.

Подобрать ближайший офис можно на интерактивной карте Подмосковья.

Жители Подмосковья могут легко и комфортно решать вопросы о получении услуг Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в Московской области работает 126 офисов МФЦ и 218 территориальных подразделений.

Ранее стало известно, что МФЦ Подмосковья запустили первую онлайн-услугу.