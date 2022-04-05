МФЦ Подмосковья запустили первую онлайн-услугу

Жители Подмосковья смогут получить услуги МФЦ не выходя из дома.

«На портале госуслуг Московской области появилась первая услуга, которая предоставляется подмосковными МФЦ онлайн.», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Она отметила, что ранее получить услугу можно было только в МФЦ.

«Это востребованная и популярная у населения услуга: в 2021 году за выпиской обратились 1,2 миллиона жителей Московской области, в 2022 году — уже более 200 тысяч. Теперь получить услугу стало удобнее, она предоставляется в электронном виде на региональном портале госуслуг в течение одного рабочего дня», — добавила Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» — «Личные документы» — «Специальные документы». Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на региональном портале и заполнить электронное заявление.

Онлайн-заявление рассмотрят сотрудники территориальных центров «Мои документы». После этого электронные документы поступят в личный кабинет пользователя на портале госуслуг. Следует подать отдельное заявление для каждого вида услуг, если пользователю нужно несколько различных справок. Услуга предоставляется бесплатно.

В данный момент на регпортале госуслуг можно получить выписку из домовой книги, справку с места жительства, справку о составе семьи, справку об отсутствии зарегистрированных лиц по адресу регистрации, справку по лицам, которые были зарегистрированы по адресу регистрации на день смерти, справку о жилом помещении и лицах, зарегистрированных в нем, архивную справку о регистрации.