Подмосковье 21 декабря 2022, 20:57 Самую густую и красивую елку в Подмосковье выберут 22 декабря

Читать 360tv в

Итоги конкурса на самую красивую и густую елку на придомовой территории подведут в Подмосковье 22 декабря. Побороться за звание лучшего новогоднего дерева захотели более 100 соседских объединений региона. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Прежде всего хочу поблагодарить жителей Подмосковья за их неравнодушие и участие. Спасибо, что делитесь с нами своими эмоциями, историями и, конечно, предпраздничным настроением», — сказала она.

Реклама

Конкурс на самую красивую и густую лесную красавицу объявил ГУСТ Подмосковья. За 18 дней прислали более 100 заявок на участие.

Реклама

Она уточнила, что голосование продлится сутки. Имена победителей конкурса назовут в четверг, 22 декабря.

Ранее зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов сообщил, что елочные базары открылись в 300 точках области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».