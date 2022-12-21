Подмосковье 21 декабря 2022, 15:42 Елочные базары открылись в 300 точках Подмосковья

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Пункты по продаже живых елок к Новому году работают в 45 городских округах Подмосковья. Деревья везут в регион из местных хвойных питомников, Рязанской и Владимирской областей, а также Пермского края.

«В прошлом году за сезон продано больше 15 тысяч елей и сосен, сейчас ожидаем не меньший спрос. В Подмосковье можно без проблем приобрести и пихту, а также лапник или букет из веток. Елочные базары открыты на 300 площадках», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Стоимость одного метра российских хвойных поднялась по сравнению с прошлым годом незначительно. Небольшая елочка стоит около 900 рублей. Цена же на импортных красавиц начинается от трех тысяч рублей за метр.

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Официальные елочные базары оформлены в фирменном стиле проекта «Зима в Подмосковье». Найти ближайший пункт продаж можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году регион откажется от масштабных новогодних фейерверков. Акцент сделают на семейные программы отдыха и праздничные елки для детей.

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