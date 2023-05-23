Подмосковье 23 мая 2023, 13:11 Самую большую в мире порцию плова со спаржей приготовят на всероссийском фестивале в Коломне

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Регистрацию мирового рекорда по приготовлению плова с аспарагусом проведут на уникальном гастрономическом «Фестивале спаржи». Мероприятие с дегустацией блюд и битвой шеф-поваров состоится 27 мая в эко-деревне Варищи под Коломной.

Одно из самых необычных событий в сфере гастрономии будет проходить на спаржевой ферме «Эколомна» Николя Буассе и Виктора Рымова.

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Гости станут свидетелями битвы шефов в конкурсе на самое вкусное блюдо из аспарагуса. На фестивале пройдут кулинарные мастер-классы с дегустацией, ярмарка фермерской продукции, экскурсия по спаржевой плантации, концерт и многое другое. На фуд-корте будут представлены блюда из экологически чистых продуктов Подмосковья.

Желающие смогут связать красивые пучки из спаржи — этому научит Николя Буассе. В программе дня дегустация изысканных блюд от шеф-поваров Александра Цыганова и Чезаре Куи (Италия), угощение наливками и травяными чаями.

Кульминацией станет фиксация мирового рекорда — на фестивале собираются приготовить самую большую порцию плова со спаржей. Результаты оценят эксперты международного реестра достижений и рекордов «Достояние нации».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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