Подмосковье 11 декабря 2023, 16:46 Самозанятых в Подмосковье стало на 37% больше за год Фото: unsplash.com

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За год количество самозанятых в Подмосковье увеличилось на 37% — до 638 200 человек. Об этом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Специальный налоговый режим был введен в 2019 году, за это время самозанятые региона суммарно заработали 284,5 миллиарда рублей», — уточнила Зиновьева.

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Самозанятые работают в разных сферах, в том числе в строительстве, торговле, автоперевозках, обучении, сфере красоты и информационных услугах. Они могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес».

Подробнее о поддержке самозанятых можно узнать по ссылке или в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе приняли решение по р азвитию новых индустриальных парков.

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