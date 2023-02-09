Подмосковье 09 февраля 2023, 18:48 Самолет из плитки выложат на бульваре 65-летия Победы в Подольске при благоустройстве

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Благоустройство бульвара 65-летия Победы возобновится в Подольске с приходом весны и сухой погоды. Здесь установят спортивные и детские площадки, скамейки и светильники, а также выложат из тротуарной плитки огромный рисунок самолета. Неподалеку располагается военный аэродром Кузнечики.

«Плитку уложат на площади более 12 тысяч квадратных метров. Установят новые декоративные опоры освещения, в том числе, в виде арок. Посадят более тысячи кустарников и 255 деревьев». — рассказала заместитель главы Подольска Елена Лебеденко.

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На бульваре установят баскетбольную площадку, теннисный стол, детские игровые комплексы, батуты, лавочки, урны, скамейки, комплекс для инвалидов. Выведут коммуникации для устройства круглогодичной арены «Фонтан-Каток».

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Работы по благоустройству бульвара 65-летия Победы начались еще осенью 2022 года. До наступления зимы подрядчик успел сделать демонтаж старых материалов, провести земляные работы и проложить инженерные сети. По контракту работы должны завершиться в октябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность благоустройства дворов и подъездов. По его мнению, их состояние влияет на настроение людей.

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