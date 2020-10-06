«Самое главное — избежать карантина». Жителей Подмосковья призвали соблюдать правила против COVID-19
«Мы рекомендуем и дистанционную работу офисов, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное — избежать карантина. Карантин — это самое сложное, что может испытать регион или какая-либо страна. Нужно соблюдать стандарты все», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он также добавил, что школы региона поэтапно уходят на каникулы, чтобы избежать распространения коронавируса.
«Мы действуем поэтапно, внимательно анализируем заболеваемость в школах. Из миллиона учеников у нас выявлено 103 случая за последнее время, сентябрь и шесть дней октября. Ключевое — это фильтры», — заявил Воробьев.
Ранее глава Московской области объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима в регионе. В транспорте, учебных заведениях и других общественных местах должны четко выполнятся требования Роспотребнадзора, касающиеся профилактики распространения коронавирусной инфекции.