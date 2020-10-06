Правительство Подмосковья рекомендует уйти офисам на дистанционную работу. Это же касается и проведения мероприятий. Но, в целом, регион делает все, чтобы избежать всеобщего карантина. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы рекомендуем и дистанционную работу офисов, и разные другие мероприятия. Но сейчас самое главное — избежать карантина. Карантин — это самое сложное, что может испытать регион или какая-либо страна. Нужно соблюдать стандарты все», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что школы региона поэтапно уходят на каникулы, чтобы избежать распространения коронавируса.

«Мы действуем поэтапно, внимательно анализируем заболеваемость в школах. Из миллиона учеников у нас выявлено 103 случая за последнее время, сентябрь и шесть дней октября. Ключевое — это фильтры», — заявил Воробьев.

Ранее глава Московской области объявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима в регионе. В транспорте, учебных заведениях и других общественных местах должны четко выполнятся требования Роспотребнадзора, касающиеся профилактики распространения коронавирусной инфекции.