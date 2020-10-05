«Чтобы жить дальше нормально, нужна строгость»: власти Подмосковья усилят контроль за ношением масок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных местах — в школах, на транспорте и так далее. На заседании в понедельник губернатор напомнил, что только при соблюдении мер защиты — а это маски, социальная дистанция и отказ от ненужных контактов — удастся не вводить новые строгие ограничения.

Губернатор пообещал строго следить за соблюдением требований Роспотребнадзора. Все меры должны быть соблюдены как в образовательных учреждениях, так и в транспорте и в целом в общественных местах.

Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль Андрей Воробьев.

«Тема, которая висит над нами, как дамоклов меч, — это ковид. Ситуация продолжает беспокоить всех — и нас в первую очередь, потому что мы с вами отвечаем за жизнь и здоровье людей. <…> Никому не хочется повторения того, что было весной. Поэтому спрашивать за соблюдение требований Роспотребнадзора будем строго — и в образовании, и в транспорте, и в целом в общественных местах», — добавил Воробьев.

Он обратил внимание на резкое увеличение количества заболевших COVID-19 всего за неделю: в прошлый понедельник было зафиксировано 200 случаев, а в этот — уже 339.

Нам не нужно закрытие предприятий, нам не нужно закрытие школ. Но чтобы жить дальше нормальной жизнью, чтобы экономика не падала, а восстанавливалась, нужна строгость. В том числе по отношению к самому себе Андрей Воробьев.

Губернатор также попросил с пониманием относиться к строгости соблюдения мер безопасности.

«Если у кого-то из пассажиров это вызывает раздражение или, может быть, недопонимание, просьба все-таки и к такому человеку подобрать ключ. Объяснить, чем заканчивается вся эта неприятная процедура, связанная с ковидом. Причем как для молодых, так и особенно старшего поколения», — заявил глава Подмосковья.

Он уточнил, что лучше все спокойно разъяснять жителям, чем потом болеть.

«Никто никогда никого не наказывал за заботу и внимание, поэтому я прошу проводить контрольные мероприятия», — заключил Андрей Воробьев.