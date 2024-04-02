Подмосковье 02 апреля 2024, 23:47 Саммит кардиологов и терапевтов завершился в МОНИКИ имени Владимирского МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Читать 360tv в

Двухдневный Московский областной саммит кардиологов и терапевтов «Наука и практика на службе здоровья» завершился в МОНИКИ имени Владимирского. В конференции приняли участие главные внештатные специалисты подмосковного Минздрава, руководители отделений медучреждений, ведущие научные сотрудники.

По словам директора МОНИКИ имени Владимирского Константина Соболева, саммит в стенах института — это очень важное событие для врачей.

Реклама

«Терапевты и кардиологи — это основное звено здравоохранения, они должны быть высококомпетентными специалистами не только в лечении пациентов, но и в вопросах организации здравоохранения», — отметил Соболев.

Участники обсудили актуальные вопросы кардиологии, включая состояние кардиологической службы Подмосковья и стратегии будущего в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также тактику ведения пациентов с легочной артериальной гипертензией и многие другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».