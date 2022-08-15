Садик и парковка появятся в микрорайоне Мытищ по программе реновации

Городской округ Мытищи вошел в число лидеров по реализации программы реновации. Он стал первым в Московской области, заключившим договор о комплексном развитии территорий жилой застройки. Этот проект предполагает расселение нескольких ветхих домов для строительства нового жилого квартала со всей необходимой социальной инфраструктурой.

Такая программа уже реализуется в 20-м микрорайоне. Теперь на очереди — микрорайон 18Б. Здесь появятся социально значимые объекты.

«Здесь появится садик на 500 мест. На военной территории будут размещены МКД и паркинг», — сказал заместитель главы администрации г. о. Мытищи Алексей Асеев.

Источник фото: телеканал «360»

В общей сложности проект рассчитан на 8 лет. Но это не значит, что жильцов переселят в новые квартиры в 2030 году. Разумеется, паковать чемоданы пока рано — ключи мытищинцы получат, как только в новом ЖК будет построен первый дом. Один из главных и наболевших вопросов — это квадратные метры. Метраж квартиры в меньшую сторону — невозможен, подчеркивают представители администрации.

«Основной вопрос — сколько квадратных метров мне дадут? У меня квартира 40 квадратов и сколько мне дадут вместо сорока квадратных метров. Вот это был основной вопрос. На него ответил начальник капитального строительства. Коэффициент 1:3 — до 30% увеличения жилой площади», — пояснил директор МКУ «Управление ЖКХ» г. о. Мытищи» Сергей Киселев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что тысяча медиков бесплатно получат землю в Подмосковье до конца года.