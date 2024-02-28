Подмосковье 28 февраля 2024, 19:44 Саблистка из Химок взяла золото во втором этапе Гран-при России по фехтованию

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Второй этап Гран-при России по фехтованию прошел в Пензе. Химки на турнире представила олимпийская чемпионка Яна Егорян. Спортсменка заняла первое место в личном первенстве.

Яна Егорян в финале противостояла визави из Санкт-Петербурга. Саблистка в решающем поединке одолела Алину Ключникову со счетом 15:9. Также Яна Егорян вместе с напарницами заняла третье место в командных боях.

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«Нужно всегда стараться находить позитив во всем, что тебя окружает. Я из тех людей, у которых стакан всегда наполовину полон. Поэтому, если к каждой ситуации относиться с позитивом, то ты будешь расти. Нужно ничего не бояться, быть уверенным в себе и будет все получаться в твоем деле», — рассказала Яна Егорян.

Всего в состязании приняли участие свыше 40 титулованных саблисток.

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