Подмосковье 19 апреля 2024, 16:35 Саблистка из Химок примет участие в конкурсе «Армеец года» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Чемпионку по фехтованию из Химок Яну Егорян выдвинули на участие в конкурсе «Армеец года». Эта ежегодная премия присуждается путем открытого интернет-голосования. Победителей определят в 11 дисциплинах.

Саблистка Яна Егорян представлена на конкурсе в дисциплине «Лучшая действующая спортсменка по олимпийским видам спорта». Фехтовальщица получила серебряную медаль в турнире «Московская сабля» и стала победителем второго этапа Гран-при России в 2024 году.

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Яна Егорян открыла для себя фехтование в 10 лет. Спортсменка неоднократно побеждала в командных и индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх среди юниоров. Также девушка получила золото на чемпионате России во взрослой категории и начала выступать от национальной сборной.

Первой призовой медалью международного уровня Яны Егорян стала бронза на чемпионате мира в Казани в 2014 году. После победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году девушка стала первой среди российских фехтовальщиц, кто получил золото в индивидуальном турнире. Следом Яна выиграла и командные соревнования за сборную России, получив статус двукратной чемпионки.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Нужно всегда стараться находить позитив во всем, что тебя окружает. Я из тех людей, у которых стакан всегда наполовину полон. Если к каждой ситуации относиться с позитивом, ты будешь расти. Нужно ничего не бояться, быть уверенным в себе, и все будет получаться в твоем деле», — поделилась саблистка.

Поддержать спортсменку из Химок на конкурсе «Армеец года» можно можно на сайте ЦСКА по ссылке.

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