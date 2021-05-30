«С утра многолюдно». Депутат оценил ход очного голосования на праймериз в Балашихе

В Балашихе открылось 40 участков для проведения предварительного голосования «Единой России» в очной форме. Избиратели проявили большой интерес к праймериз — на участках с самого утра много людей. Об этом рассказал депутат Московской областной думы Николай Черкасов, который приехал в школу №32, чтобы познакомиться с работой счетной комиссии.

«Сегодня завершается предварительное голосование „Единой России“, которое стартовало 24 мая. Ранее жители голосовали онлайн, а сегодня могут еще и лично посетить счетные участки и сделать свой выбор очно. Уже с утра здесь многолюдно. Мы видим интерес избирателей к голосованию», — заявил Черкасов.

Источник фото: телеканал «360»

По словам депутата, голосование проходит с учетом всех санитарных требований: люди соблюдают социальную дистанцию, им выдают маски и предлагают обработать руки антисептиком.

Ранее секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в предварительном онлайн-голосовании «Единой России» приняли участие более 235 тысяч жителей Московской области.