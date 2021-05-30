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    30 мая 2021, 15:39

    Почти четверть миллиона жителей Подмосковья проголосовала на праймериз «Единой России» онлайн

    Андрей Иванов

    В предварительном онлайн-голосовании «Единой России» приняли участие более 235 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во «ВКонтакте».

    Почти четверть миллиона жителей Подмосковья проголосовала на праймериз «Единой России» онлайн

    «Предварительное голосование — это отличная возможность поддержать самого достойного, того, кто сможет представлять и защищать интересы избирателей. Всю неделю процесс был организован онлайн — участие приняли более 235 тысяч жителей [Подмосковья]. Кстати, проголосовать на сайте можно и сейчас», — написал Брынцалов и напомнил, что онлайн-голосование закончится в 20:00.

    В воскресенье, 30 мая, в российских регионах стартовали очные праймериз «Единой России». Для этого подготовили более 45 тысяч участков. Как ранее рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования партии Александр Карелин, люди будут в безопасности — на участках действуют все санитарные ограничения из-за пандемии коронавируса.

    Карелин выразил надежду, что выборщики проявят к очному голосованию такой же интерес, как и к дистанционному.