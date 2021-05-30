Почти четверть миллиона жителей Подмосковья проголосовала на праймериз «Единой России» онлайн

В предварительном онлайн-голосовании «Единой России» приняли участие более 235 тысяч жителей Московской области. Об этом сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во «ВКонтакте».

«Предварительное голосование — это отличная возможность поддержать самого достойного, того, кто сможет представлять и защищать интересы избирателей. Всю неделю процесс был организован онлайн — участие приняли более 235 тысяч жителей [Подмосковья]. Кстати, проголосовать на сайте можно и сейчас», — написал Брынцалов и напомнил, что онлайн-голосование закончится в 20:00.

В воскресенье, 30 мая, в российских регионах стартовали очные праймериз «Единой России». Для этого подготовили более 45 тысяч участков. Как ранее рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования партии Александр Карелин, люди будут в безопасности — на участках действуют все санитарные ограничения из-за пандемии коронавируса.

Карелин выразил надежду, что выборщики проявят к очному голосованию такой же интерес, как и к дистанционному.