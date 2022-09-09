Инвесторы вложат еще 3 миллиарда рублей в особые экономические зоны Подмосковья | 360°

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Инвесторы вложат еще 3 миллиарда рублей в особые экономические зоны Подмосковья

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Особые экономические зоны Подмосковья привлекли резидентов с проектами на три миллиарда рублей инвестиций с начала года. Это производства в сферах фармацевтики, оборудования для медицины и не только.

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Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Статус новых резидентов ОЭЗ в Подмосковье в этом году уже получили семь компаний

Екатерина Зиновьева.

По ее словам, новые компании создадут свыше 260 новых рабочих мест для жителей Московской области.

Почти все новые проекты связаны с импортозамещением. Например, компания «Бетарен Фарма» начнет производить в Дубне стерильные лекарственные средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье запланировало привлечь триллион рублей инвестиций за год.

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