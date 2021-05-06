Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей с Днем воинской доблести Подмосковья. По его словам, отвагу солдат увековечили и почетным званием, которое носят 28 населенных пунктов региона.

Он подчеркнул, что в Подмосковье насчитывается 28 городов, которым дали звание населенных пунктов воинской доблести.

Почетное звание является высшей степенью признательности за беспримерные подвиги местных жителей, советских солдат, которые дали отпор немецким захватчикам Игорь Брынцалов.

День воинской доблести Подмосковья отмечают 6 мая. Игорь Брынцалов поблагодарил ветеранов за мир и пожелал всем, кто служит сейчас, благополучия.

«Спасибо нашим предкам за их героизм, доблесть, мужество, спасибо за мирное небо и возможность жить. Тем, кто сейчас несет военную службу, я желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия!» — добавил он.

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