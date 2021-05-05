Дорогие люди. Ветеранам подарили праздничный концерт в Мособлдуме

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в Мособлдуме. Им вручили памятные подарки, а после для них выступил ансамбль «Русский тембр».

Встречу провел Совет ветеранов администрации губернатора Подмосковья и Мособлдумы. Ее посвятили 76-летию Победы.

От имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева гостей торжественно поздравил заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций в регионе Владимир Костин.

Среди бывших сотрудников администрации губернатора и Мособлдумы немало тех, кто прошел суровые испытания войны. Спасибо, что достойно продолжаете традиции, вносите большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Владимир Костин.

Саму встречу открыл председатель Совета ветеранов Виталий Павличенко. Он поздравил всех с наступающим Днем Победы.

Выступила и первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина. Она поздравила всех от лица председателя думы Игоря Брынцалова и депутатов.

«Такая встреча стала уже доброй традицией. И в канун самого гордого праздника нашей страны желаю всем вам оставаться такими же энергичными, неравнодушными, дорогими для нас людьми», — сказала Лариса Лазутина.

Она пожелала здоровья и благополучия не только ветеранам, но и всем их семьям.