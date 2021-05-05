Дорогие люди. Ветеранам подарили праздничный концерт в Мособлдуме
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в Мособлдуме. Им вручили памятные подарки, а после для них выступил ансамбль «Русский тембр».
Встречу провел Совет ветеранов администрации губернатора Подмосковья и Мособлдумы. Ее посвятили 76-летию Победы.
От имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева гостей торжественно поздравил заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций в регионе Владимир Костин.
Среди бывших сотрудников администрации губернатора и Мособлдумы немало тех, кто прошел суровые испытания войны. Спасибо, что достойно продолжаете традиции, вносите большой вклад в патриотическое воспитание молодежи
Саму встречу открыл председатель Совета ветеранов Виталий Павличенко. Он поздравил всех с наступающим Днем Победы.
Выступила и первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина. Она поздравила всех от лица председателя думы Игоря Брынцалова и депутатов.
«Такая встреча стала уже доброй традицией. И в канун самого гордого праздника нашей страны желаю всем вам оставаться такими же энергичными, неравнодушными, дорогими для нас людьми», — сказала Лариса Лазутина.
Она пожелала здоровья и благополучия не только ветеранам, но и всем их семьям.