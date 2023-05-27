Подмосковье 27 мая 2023, 00:10 Стоимость билетов на фирменные экспрессы ЦППК изменят в июне Минтранс Подмосковья

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Стоимость проезда на рейсах в фирменные экспрессы ЦППК изменится в период с 9 по 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

Цены на билеты скорректируют на маршрутах в сторону Александрова, Калуги, Рязани, Тулы, Дубны, Крутого [Орехово-Зуево — прим.ред] и Владимира. Стоимость изменится на направления в сторону Москвы и обратно.

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Также в ведомстве добавили, что цены на проездные документы могут как увеличиться, так и уменьшиться. Ознакомиться с актуальными тарифами и расписанием можно на сайте ЦППК, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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