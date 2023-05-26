Подмосковье 26 мая 2023, 13:51 Ржавскую школу капитально отремонтируют в Солнечногорске к сентябрю

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Ржавская школа в Солнечногорске закрыта на капитальный ремонт. На сегодняшний день строительные работы выполнены уже наполовину. Обновленная школа откроется к 1 сентября.

Сейчас на объекте задействовано более 90 человек и три единицы техники. Рабочие проводят гидроизоляцию кровли и подвала, идет монтаж фасада, инженерных сетей и сцены в актовом зале.

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В здании школы отремонтируют кабинеты, пищеблок, технические помещения входную группу, установят новую мебель, обновят напольные покрытия и проведут благоустройство двора.

«Ржавская школа открылась в 1976 году, капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. <…> Сейчас здесь обучаются более 400 школьников. Капремонт завершен уже на 50%, регулярный контроль за ходом работ осуществляют родители учеников», — рассказал городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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