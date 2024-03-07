Эксклюзив 07 марта 2024, 16:17 Рыцарь в доспехах поздравил женщин с 8 Марта у автосервиса в Домодедове

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У автосервиса в Домодедове на улице Творчества клиенток в канун 8 Марта встречал рыцарь в доспехах с цветами. Видео необычного поздравления оказалось в распоряжении «360».

Когда на машине подъехала женщина, человек в рыцарских доспехах подошел к автомобилю и подарил ей букет красных роз.

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«С восьмым Марта! Подарок для прекрасной дамы», — произнес он.

Помимо цветов, все водители женского пола получили моторное масло. В общей сложности клиенткам подарили уже 200 литров масла.

Сюрприз ожидал автоледи и в Ногинске. Госавтоинспекторы провели праздничный рейд — подарили женщинам цветы и световозвращающие элементы.

А сотрудницы женской консультации в Дедовске получили в подарок к 8 Марта живую бабочку вида Сильвия Тигровая, выращенную в домашних условиях. Дарители — Ирина Агапова и Кристина Соусникова — заказывают куколок бабочек из Коста-Рики и Филлипин и сами выращивают их дома в специальных условиях.