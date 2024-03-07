Подмосковье 07 марта 2024, 15:51 Автоинспекторы в Богородском округе поздравили женщин за рулем с наступающим 8 Марта Телеканал «360»

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Госавтоинспекторы провели праздничный рейд в Ногинске. Они поздравили автоледи с наступающим 8 Марта.

Праздничная акция проходила на въезде в Ногинск и в других точках округа. Женщинам подарили цветы и световозвращающие элементы.

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Для тех, кого не успели поздравить на дорогах, автоинспекторы записали видеообращение. Исполняющий обязанности заместителя начальника Госавтоинспекции Богородского округа и городского округа Черноголовка Денис Рябов пожелал всем женщинам оставаться красивыми, счастливыми и любимыми.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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