07 марта 2024, 15:51
Автоинспекторы в Богородском округе поздравили женщин за рулем с наступающим 8 Марта
Госавтоинспекторы провели праздничный рейд в Ногинске. Они поздравили автоледи с наступающим 8 Марта.
Праздничная акция проходила на въезде в Ногинск и в других точках округа. Женщинам подарили цветы и световозвращающие элементы.
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Для тех, кого не успели поздравить на дорогах, автоинспекторы записали видеообращение. Исполняющий обязанности заместителя начальника Госавтоинспекции Богородского округа и городского округа Черноголовка Денис Рябов пожелал всем женщинам оставаться красивыми, счастливыми и любимыми.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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ГИБДД
8 Марта
Богородский
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